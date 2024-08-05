ابن شقيق ترامب بكشف الجانب السيئ في حياة عمه

كشف فريد ترامب الثالث، ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تفاصيل مثيرة حول عائلته في كتابه الجديد "العائلة: عائلة ترامب وكيف وصلنا إلى هذا الوضع"، ويقدم خلال الكتاب، الذي يبلغ عدد صفحاته 352، صورة شاملة عن خلل عائلة ترامب، بمساعدة الكاتب المشارك إليس هينيكان، الذي يشتهر بتعاونه مع السياسيين والشخصيات الإعلامية.

ووفقًا للجارديان، يصف فريد ترامب الثالث، خلال كتابه، عمه دونالد ترامب بأنه "شخص بغيض وحقود ويخاف من الفشل"، مؤكدا أن ترامب يعاني من قبول المسئولية وأنه دائمًا ما يتنصل منها.

ويشير فريد إلى أن صفات دونالد ترامب السلبية، مثل عزمه ومزاجه العصبي، بدأت في الظهور منذ طفولته وتفاقمت مع مرور الوقت.

ويروي فريد أيضًا تفاصيل عن حياته الشخصية، خاصةً تلك المتعلقة برعاية ابنه ويليام الذي يعاني من إعاقة عصبية مدى الحياة، ويصف فريد كيف كان دونالد ترامب في البداية يساعد في تغطية تكاليف الرعاية، لكنه فيما بعد تردد في تقديم المساعدة.

وفي موقف صادم، يروي فريد كيف اقترح دونالد ببرود أن "يترك ابنه يموت" وينتقل إلى فلوريدا.

كما يتناول الكتاب جوانب أخرى مثيرة للجدل في حياة دونالد ترامب، بما في ذلك حادثة عنصرية تعود إلى السبعينيات، حيث استخدم ترامب كلمة عنصرية في غضب بعد أن تعرضت سيارته للتخريب، وينفي متحدث باسم ترامب هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "ملفقة تمامًا وأخبار زائفة".

ويتطرق الكتاب أيضًا إلى الجوانب السياسية، حيث يوضح فريد أنه لم يصوت لعمه أبدًا، وبدلاً من ذلك، أدلى بصوته لهيلاري كلينتون وجو بايدن.

كما يناقش الكتاب قضية ستورمي دانيلز التي كانت مصدر إدانة لدونالد ترامب.

ويختم فريد ترامب الثالث كتابه بتأكيده أن "أمريكا ليست قريبة من الانتهاء من عائلة ترامب، ويبدو أنني أيضًا لا أنوي التوقف عن كشف المزيد"، مما يشير إلى إمكانية المزيد من الكشف عن الأسرار في المستقبل.