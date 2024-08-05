الأردن يقرر تقييد تصدير محصول الطماطم

قرر وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، تقييد تصدير محصول الطماطم تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق، والاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي به وصولا إلى وقف التصدير بشكل تام، في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يأتي القرار في إطار توفير منتج البندورة بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي، وبناء على متابعة الوزارة لانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر البندورة في الأسواق.

وأشارت إلى أن انخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية أدى إلى ارتفاع أسعارها، بسبب الانتقال بين فترات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة، متوقعة الوصول إلى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف أغسطس الجاري وانخفاض أسعارها قبل ذلك.