إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفيلهم بعد قيام مقيم من الجنسية الأردنية باستقدام زوجته وأبنائه بموجب سمة دخول زيارة عائلية؛ إلا أنهم تواروا عن الأنظار بعد انتهاء مدة الزيارة القانونية واستمروا في البقاء بالبلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم أوردته صحيفة الجريدة الكويتية على موقعها الإلكتروني، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد جميعا، مشيرة إلى عدم التزام الكفيل بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامته وسيتم إبعادهم جميعاً الزوج والزوجة والابناء.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون ولن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين سواء الكفيل والمكفول، مشددة على جميع الزائرين التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة والمغادرة عند انتهائها تجنباً للمساءلة القانونية.