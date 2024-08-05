الاتحاد الأوروبي: استهداف البنية التحتية في غزة جريمة حرب

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن استهداف إسرائيل للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة يشكل جريمة حرب.

وأضاف بوريل في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التدمير المتواصل للبنية التحتية المدنية في رفح جنوب القطاع، بما يشمل محطة لمعالجة المياه"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأكد بوريل أن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تخلق ظروفاً تهدد حياة السكان المدنيين الذين ما زالوا يتعرضون للمجاعة والنزوح المتكرر إلى مخيمات مكتظة للشهر العاشر على التوالي، دون نهاية في الأفق ولا مكان يذهبون إليه".

وتابع قائلاً: "نشعر بقلق عميق إزاء انهيار أنظمة الصرف الصحي.. مما يتسبب في انتشار الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال والتهابات الجلد والجهاز التنفسي، وخاصة بين الأطفال".

ودعا بوريل إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تزيد من تدهور الظروف المعيشية في غزة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، قائلاً إن استهداف البنية التحتية الحيوية "يشكل جريمة حرب".

ومضى قائلاً: "ندعو جميع الأطراف لاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني. ونؤكد ضرورة توفير الوصول الكامل والسريع والآمن للمساعدات الإنسانية بالقدر اللازم للفلسطينيين، وأهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية في هذا الشأن".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39623 فلسطينيا، وإصابة 91469 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.