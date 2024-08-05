جامعة حلوان تستقبل 19827 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات حتى 5 أغسطس

استقبلت كلية الفنون التطبيقية اليوم 1224 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 7327 طالبًا وطالبة.

كما أدى 1513 طالبًا وطالبة اليوم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

توزع المتقدمون على تخصصين: 729 طالبًا وطالبة في تخصص الفنون، 784 في تخصص العمارة، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن إلى 8298 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 95 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد.

وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 974 طالبا وطالبة.

واستقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم 13 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لاختبارات القدرات بالكلية إلى 234 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات 362 طالبة حيث شهد اختبارات اليوم الأول 72 طالبة، واختبارات اليوم الثانى 290 طالبة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطالبات اللاتي تقدمن لاختبارات القدرات منذ بدايتها إلى 1108 طالبات.

وقد استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين اليوم 125 طالبًا قاموا بتسجيل بياناتهم. كما خضع 645 طالبًا للاختبار الشخصى وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 1886 طالبًا.