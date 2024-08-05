الخارجية الإيرانية: الموافقة على مقترح لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین، إنه تمت الموافقة على مقترح إيران لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية بدعم جاد من الدول الإسلامية، ومن المقرر أن یُعقد الاجتماع یوم الأربعاء في جدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن كنعاني قوله إن إيران لا تسعی للتصعید في المنطقة، مضیفا أن الكيان الصهیوني الغاصب هو مصدر التصعید.

واستطرد قائلا: "إننا نسعی لإحلال الاستقرار في المنطقة، وهذا سیتم من خلال عقوبة المعتدي، وخلق رادع تجاه مغامرات الكيان الصهیوني، وعلی المجتمع الدولي دعم تأدیب المعتدي من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأشار، في معرض تعلیقه علی سؤال آخر، إلى أنه "لا حاجة لإرسال رسالة من أمریكا لإيران حول الرد الإيراني المحتمل علی الكيان الصهیوني بشأن اغتیال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"، مضیفا أن "الإدارة الأمریكية هي الشریكة الرئیسیة للكيان الصهیوني وعلیها القیام بواجباتها، واستخدام قدراتها لردع الكيان الصهیوني"، وتابع أن "الكيان الصهیوني لا یقوم بالأعمال المُغامرة دون التنسیق مع أمريكا."