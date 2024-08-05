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فيتش: المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط ستؤثر على نمو الاقتصاد الأردني

عمان (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 11:13 ص

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن العديد من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ستؤثر على النمو الاقتصادي الأردني في 2024.

وتوقعت الوكالة، في تقرير أوردته قناة المملكة الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن 2ر2% في عام 2024، بانخفاض من 6ر2% في عام 2023 وأقل من متوسط ​​ما قبل الجائحة على مدى عشر سنوات والذي بلغ 4ر2%.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 0ر2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، من 3ر2% في الربع الرابع من عام 2023.

وأظهرت الصادرات الأردنية مرونة في مواجهة تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، ولكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ نحو 10 أشهر، ستستمر في التأثير على وصول السياح والاستثمار بالمملكة، وفق تقرير فيتش.


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