توقف انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال يوليو

توقف انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية بعد ثلاثة أشهر في يوليو على خلفية بيع الديون المقومة بالعملة الأجنبية وزيادة قيمة الأصول من غير الدولار الأمريكي، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وصلت إلى 51ر413 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يوليو، بزيادة 3ر1 مليار دولار عن شهر يونيو، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى بيع سندات استقرار النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار وارتفاع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية وسط ضعف العملة الأمريكية.

وقال البنك المركزي إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية انخفض بنسبة 3ر1% في الشهر الماضي، مما عزز القيمة المحولة للأصول غير الدولارية.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 05ر367 مليار دولار حتى نهاية يوليو، بزيادة 07ر3 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه. وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 8ر88% من الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 35ر22 مليار دولار في نهاية يوليو، بانخفاض 08ر2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وقال بنك كوريا المركزي إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية يونيو.