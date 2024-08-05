المخابرات الأوكرانية تكشف وتفكك شبكة تجسس روسية

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أعلن جهاز المخابرات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنه كشف وفكك شبكة تجسس روسية واعتقل تسعة أشخاص متورطين في تلك العملية.

واكتشف الجهاز في كييف أن وكالة الاستخبارات الروسية قامت بتجنيد عملاء محتملين عبر موقع دردشة على منصة تليجرام في 6 مناطق في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن ينقل هؤلاء الأشخاص معلومات تتعلق بالبنية التحتية الحيوية والأهداف العسكرية.

ورصد جهاز المخابرات أؤلئك الجواسيس لفترة قبل اتخاذ أي إجراء حيالهم.

ومن بين من تم اعتقالهم مسؤولان من بلدية دنيبرو ويوزين في منطقة أوديسا.

وتم تجنيد هؤلاء الأشخاص لأنهم كانوا في حالة نشطة بوصفهم "معلقين" في منصات الدردشة الموالية للكرملين.