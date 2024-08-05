دراسة: القوارير البلاستيكية سبب لارتفاع ضغط الدم

تشتهر القوارير البلاستيكية بالمحاذير الصحية حولها وإعادة استخدامها، ولكن دراسة حديثة كشفت تسببها بأحد الأمراض المزمنة وهو ارتفاع ضغط الدم، في تأكيد إضافي على خطورة الاعتماد على ذلك النوع من قوارير المياه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة الدانوب النمساوية أجرى تجربة على ١٦ شخصا بإعطائهم الماء من قوارير بلاستيكية، وبتحليل دم للمبحوثين بعد الشرب من القوارير البلاستيكية، ثم منعوها عنهم ليشربوا من دونها مع تحليلات دم إضافية.

لاحظ الفريق انخفاضا واضحا بضغط الدم الديستول عند الإقلاع عن الشرب من القوارير البلاستيكية؛ ما يرجح أنها كانت سببا لرفع الضغط.

وأوضحت الدراسة أن لدائن البلاستيك المتسربة من جسم القارورة للماء داخلها ثم لجسم الإنسان تختلط بالدم وترفع ضغطه بالأوعية الدموية.

ويزداد تسرب اللدائن بماء القوارير البلاستيكية عند تعرضها للشمس أو طول استخدامها لفترة.

وتجدر الإشارة لانتشار لدائن البلاستيك واختراقها عدة مناطق حيوية من جسم الإنسان كالرئتين عبر الهواء والأعضاء التناسلية والدماغ أيضا، وفقا لعدة دراسات سابقة.