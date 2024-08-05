تذبذب أسعار النفط حول أقل مستوياتها مذ 7 شهور

تذبذبت أسعار العقود الآجلة للنفط في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الاثنين، حول أقل مستوياتها منذ 7 شهر، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم في الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي في صباح اليوم بنحو 77 دولار للبرميل، بعد تراجعه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند أقل مستوى له منذ يناير الماضي. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بالقرب من 74 دولار للبرميل.

وتراجع سعر النفط على مدى أربعة أسابيع في ظل مؤشرات على تباطؤ الطلب في كل من الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي أطلقت فيه الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خططا لتحفيز الاستهلاك المحلي في مطلع الأسبوع الحالي. في الوقت نفسه فإن سعر النفط الخام حاليا مستقر بالنسبة لمستواه في بداية العام، بعد ارتفاعه في ظل قيام تجمع أوبك بلاس للدول المصدرة للبترول بخفض الإنتاج والمخاوف بشأن ادلاع صراع في الشرق الأوسط.

ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع للاقتصاديات الكبرى العالمية أمس الأحد، جميع الأطراف المعنية في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى الإحجام عن أي خطوات قد تزيد من تصعيد الصراع.

وجاء في بيان للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع: "ندعو الأطراف المعنية إلى الأحجام عن أي تحرك من شأنه أن يعرقل مسار الحوار والاعتدال أو يشجع على حدوث تصعيد جديد".

وبعد مناقشة التطورات الأخيرة في مؤتمر عبر الفيديو، أعرب الوزراء عن "قلقهم الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بتحويل الوضع الحالي إلى أزمة إقليمية، انطلاقا من لبنان"، وفقا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وتصاعدت التوترات بعد اغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو.

وألقت إيران وحماس وحزب الله باللائمة على إسرائيل في عمليتي الاغتيال، وهددوا بالانتقام. واعترفت إسرائيل بمسئوليتها عن مقتل شكر، قائلة إنه كان ردا على الهجوم على الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل، وأسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا، لكنها لم تعلن مسئوليتها عن قتل هنية.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت عمليات تبادل النيران والصواريخ عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان، وكذلك الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

من ناحيتها رفعت المملكة العربية السعودية، أسعار بيع نفطها الخام إلى آسيا لأول مرة منذ ثلاثة شهور وهو ما يعتبر إشارة إلى استمرار ثقة المملكة في قوة الطلب بالمنطقة. في المقابل خفضت السعودية أسعار تصدير نفطها الخام إلى أوروبا والولايات المتحدة بنسب كبيرة.

وبحلول الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 02ر77 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، بعد تراجعه بنسبة 6ر0% في بداية التعاملات. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر0% إلى 62ر73 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.