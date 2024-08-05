وزير الخارجية الإيراني: طهران لديها قرار متى وكيف سيكون الرد على اغتيال هنية

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعدُّ خرقًا للقانون الدولي والأعراف الدولية.

وشدد باقري خلال زيارته لمكتب حركة حماس في طهران، اليوم الإثنين، لتقديم واجب العزاء في استشهاد هنية، أن إيران سترد على اغتيال ضيفها الشهيد، موضحًا أن طهران لديها القرار متى وكيف سيكون الرد على هذه الجريمة التي وصفها بالجبانة، بحسب بيان صادر عن الحركة. وأشار إلى أن إيران بدأت اتصالات دبلوماسية على مستوى مجلس الأمن وكل الجهات المعنية، لإدانة هذه الجريمة، والتأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة عن شخصية هنية، مؤكدًا أنه كان يستحق التكريم على دوره الإنساني والدولي بدلًا من اغتياله. من جانبه شكر ممثل الحركة في طهران خالد القدومي الوزير الإيراني والوفد المرافق.

وأكد القدومي أن الجنازة المليونية الشعبية للشهيد هنية في طهران والجنازة الكبيرة في الدوحة أكدتا أنه وحد الأمة في حياته، ووحدها دمه بعد استشهاده.