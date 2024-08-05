الحزب البافاري يطالب شولتس بقطع عطلته بسبب الخلاف حول موازنة 2025

أشارت تقديرات الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس، عليه أن يقطع عطلته الصيفية على الفور بسبب الخلاف الذي دب أخيرا داخل الائتلاف الحاكم حول موازنة 2025.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الأمين العام للحزب البافاري، مارتن هوبر: "أين شولتس؟ ائتلاف إشارة المرور يتفكك مرة أخرى على الملأ تماما بسبب فشله مجددا في الموازنة، والمستشار يقوم بعطلة".

ورأى هوبر أن هذا الأمر لا يمكن احتماله كما أنه ينطوي على عدم احترام للمواطنين، وأردف: "ولهذا السبب فإن الأمر المؤكد هو أنه على شولتس أن يقطع عطلته".

يشار إلى تجدد الخلاف مرة أخرى بين ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) حول موازنة 2025 حيث كان وزير المالية كريستيان ليندنر(رئيس الحزب الليبرالي) أعلن أمس الأحد أن التقارير ترى مخاطر دستورية في بعض خطط الحكومة الفيدرالية، على سبيل المثال في فكرة استخدام الـ 9ر4 مليار يورو المتبقية لدى بنك التنمية "كيه إف دبليو" الحكومي في أغراض أخرى في الموازنة غير الغرض الأساسي وهو تمويل برنامج كبح أسعار الغاز، ورأى الوزير أنه بناء على ذلك يتعين إعادة التفاوض بشأن الموازنة مرة أخرى.

وفي ذات السياق، أبدى البرت فوراكر وزير مالية ولاية بافاريا موقفا متشددا من الائتلاف الحاكم في برلين، وقال في تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الإعلامية: "لقد استغرق ائتلاف 'إشارة المرور' وقتًا طويلا لتحقيق ما يبدو أنه اتفاق على الموازنة، والآن يتفكك علنا هذا الحل التوافقي الذي تم تقديمه على أنه عظيم وبشكل لافت للرأي العام، وذلك بعد بضعة أسابيع فقط. لا يوجد أي دليل على القدرة على الحكم – إنها مسرحية حزينة".

وأضاف هوبر أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تعطي الأولوية في نفقاتها لصالح الاستثمارات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه لن يكون من الممكن تحقيق انتعاش اقتصادي فقط من خلال نفقات الاستهلاك.