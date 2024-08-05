القوات الروسية تدمر دبابتين ليوبارد ألمانيتين في مقاطعة خاركوف

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر تدمير دبابتين ألمانيتين من طراز ليوبارد، تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، على يد وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أنه قد تم تدمير ثلاث دبابات، اثنتين منها من طراز "ليوبارد" الألمانية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة خاركوف.

وأضاف البيان أنه "خلال عمليات الاستطلاع في منطقتين من مقاطعة خاركوف، حدد عسكريون من وحدات الاستطلاع حركة وموقع إطلاق نار مموه لأطقم دبابات ليوبارد التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا يطلقون النار على مواقع الوحدات الروسية، وبتحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على دبابات العدو".

وتم تنفيذ الضربات بواسطة مسيرة "لانتسيت"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "مستا-إس"، باستخدام قذيفة "كراسنوبول" العالية الدقة،بحسب بيان الوزارة.

وأضافت الدفاع الروسية أن لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها في الوقت الفعلي أتاحت التحقق من تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.