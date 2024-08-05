الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستتلقى ردا قاسيا على جريمة اغتيال هنية

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى ردًا قاسيًا في المكان والزمان المناسبين، على جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن سلامي، قال في كلمة بمناسبة يوم الصحفي، إن عملية «الوعد الصادق» من العمليات المهمة والمميزة.

وذكر أن «الكيان الصهيوني ولد في مهد الإرهاب، ولا يمتلك أياً من العناصر التي تشكل أي شعب»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف: «لقد خلق هذا الكيان زوبعة من النار حول نفسه، وظن أنه يستطيع منع شعب من الحصول على الطاقة النووية باغتيال العلماء النوويين أو باغتيال قائد ثوري ومناضل يسعى لاستعادة الحق واستعادة أراضيه، في أرض أخرى. يظنون أنهم بهذه الإجراءات سيحققون النجاح من أجل بقائهم».

واستطرد: «لكن هذه هي الحفر التي حفروها لأنفسهم، وسوف يلقون أنفسهم تدريجياً في هذه الحفر، وعندما يتلقون ردا حاسما، سيفهمون أنهم أخطأوا في الحساب»، بحسب وصفه.