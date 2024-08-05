لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات تبدأ اجتماعات مناقشة ضوابط العمرة لتفادي أي مشاكل في الموسم الجديد

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة أحمد إبراهيم، أولى اجتماعاتها بمقر الغرفة بالدقي لبحث آليات وضوابط العمرة في الموسم الجديد قبل عرضها على وزير السياحة والآثار شريف فتحي لاعتمادها وإقرارها.

ودعت اللجنة، في أولى جلساتها أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلي الغرفة لبحث آليات وضوابط موسم العمرة الجديد 1446هـ، والاستماع لجميع الاراء والمقترحات الخاصة بالموسم الجديد حتى يتم تفادي أي مشكلات تؤثر بالسلب على الموسم.

وتقدم أعضاء الاتحاد، بتصور يرقى لخارطة طريق يساهم في تفادي الشركات لأي أزمات طارئة قد تحدث بالموسم، وتقدم حلولا على ارض الواقع للتحديات التي تواجه شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية.

ولمس أعضاء الاتحاد، خلال المناقشات التي تمت لبحث ضوابط العمرة في الموسم الجديد، تعاونا وتفهما كبيرا من أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الجديد؛ مما أعطاهم أملا كبيرا في إصلاح أوجه النشاط السياحي خلال الفترة القادمة في ظل وجود مجلس منتخب يضم بين أعضاءه العديد من الأعضاء المتعاونين ذوي الخبرة والكفاءه المشهود لها من الجميع.

وقال محمد عزت عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن هذا الاجتماع قد جاء في التوقيت الصحيح، حيث إن مجلس إدارة الغرفة الجديد قد انتهى تشكيله بالأمس القريب وجرى تشكيل اللجان.

وأشار إلى أن الدعوة الموجهة من لجنة السياحة الدينية لأعضاء اتحاد الغرف السياحية هي مؤشر قوى على التعاون المشترك بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الاتحاد وما لديهم من طموح وأفكار من شأنها الارتقاء بالقطاع السياحي عامة وبقطاع الشركات السياحية على وجه الخصوص.

وأوضح عزت، أن ما تقدم به أعضاء الاتحاد هو نتاج لغالبية آراء وطموحات ومتطلبات الشركات السياحية كما أنه يتناسب مع معظم الآراء والسواد الأعظم من شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية، لافتا إلى أن أعضاء الاتحاد سيكون لهم دورا كبيرا في دراستهم لأستقصاء رأى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بخصوص ملف العمرة.

وقال عزت، إن أعضاء الاتحاد قد أولوا هذا الملف اهتماما بالغا ووضعوا ارائهم في إطار من الشفافية متجردين تماما من آرائهم الشخصية لكونهم يمثلوا الشركات والقطاع على حدً سواء وأنهم على مسافة واحدة من الجميع.

وأفاد بأن الاجتماع الذي انعقد مساء أمس يعد باكورة اجتماعات لجنة السياحة الدينية وستتوالى خلال الفترة القادمة اجتماعات أخرى للجنة بالعديد من الشركات العاملة في نشاط السياحة الدينية؛ لإجراء حوار مجتمعي بين الشركات والغرفة من أجل الوصول إلى أفضل رؤية وتصور للموسم الجديد للعمرة وتفادي أي مشاكل طارئة قد تحدث.