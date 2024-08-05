أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن مد ساعات عمل المحال التجارية بنطاق المحافظة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، طوال الأسبوع بدلاً من الساعة العاشرة مساءً، ما عدا الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية حتى الساعة الثانية عشرة مساءً، بدلاً من الساعة الحادية عشرة مساءً، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

جاء ذلك استجابة لطلبات المواطنين وأصحاب المحال التجارية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمنع إلحاق الضرر من قرار الغلق في العاشرة مساءً، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فترة الظهيرة، ومن ثم توفير فرصة أكبر لعمليات البيع والشراء.

ومن جانبه، شدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من اليوم الاثنين.