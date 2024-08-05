ورش فنية متنوعة لذوي الهمم في ثقافة بورسعيد

نظم قصر ثقافة فرع محافظة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان المالكي، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها وزارة الثقافة.

وفي ذات السياق، نظم قسم التمكين الثقافي بالفرع عددا من الورش الفنية بالتعاون مع جمعية "حق أولادنا" بمدينة بورفؤاد، تضمنت ورش مشغولات يدوية، ورسم وتلوين، بالتزامن مع مبادرة وزارة الثقافة ثقافتنا في إجازتنا للشباب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

وواصلت مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد، تقديم ورش تعليم الرسم للأطفال المقامة على مجموعتين مقسمة حسب الفئة العمرية، وتضمن ورشة رسم وتلوين أهم معالم بورسعيد، وتعقد ورش العمل أيام الأحد والثلاثاء مساءً والاثنين والأربعاء بالفترة الصباحية.