الكشف على 1373 مريضا في قافلة صحية متنوعة بعزبة شويكار بالمحلة الكبرى

أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن إطلاق قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية بعزبة شويكار بمركز المحلة الكبرى، والتي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القوافل الطبية يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجًا والنائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1373 مريضًا في مختلف التخصصات بالمجان.

كما تم إجراء 120 تحليل دم، و43 تحليل طفيليات، و3 أشعات، و9 حالات موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تنظيم 14 ندوة تثقيفية لأكثر من 283 مواطنًا.

كما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى المحلة العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات، وجارٍ متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.