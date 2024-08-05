اليابان: ضربات الشمس ترفع عدد حالات استدعاء سيارات الإسعاف في طوكيو

ارتفع عدد حالات استدعاء سيارات الإسعاف في طوكيو في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة 4ر4% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 542 ألفا و256 حالة، وهو أعلى معدل خلال فترة سبعة أشهر منذ بدء تسجيل الإحصاءات في 1936، وفقا لوكالة الإطفاء وإدارة الكوارث في طوكيو.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من ضربات الشمس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي".

وأفادت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث أن عدد حالات استدعاء سيارات الإسعاف اليومية بلغ 3372 حالة، يوم 8 يوليو، عندما سجلت العاصمة اليابانية درجة حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية، وهو أعلى معدل حتى الآن هذا العام وثاني أعلى رقم يومي يجرى تسجيله.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط ​​درجة الحرارة في اليابان الشهر الماضي وصل إلى أعلى مستوى له في يوليو منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898.