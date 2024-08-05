الة 57 حالة تعدِ على أراضي زراعية ومخالفة بناء خلال حملات بـ3 مراكز في أسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 57 حالة تعدِ على أراضي زراعية ومخالفة بناء خلال حملات بمراكز "القوصية، وأبو تيج، وحي شرق" ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة 54 حالة تعدِ على أراضي زراعية ومخالفة بناء خلال حملات بقرى مركز القوصية، خلال حملة بقيادة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومصطفى عرابي نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، فضلاً عن إزالة "شدة خشبية بشارع الموازين المتفرع من شارع رياض وإزالة الأعمدة بالدور الخامس بمنطقة فريال" بنطاق حي شرق، خلال حملات برئاسة أحمد ثابت رئيس الحي، وبمشاركة سيد عباس، وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي.

كما تم إزالة فورية على أرض زراعية بمنطقة الشيخ راجح التابعة لمركز ومدينة أبو تيج بمساحه 10 أسهم تقريباً عبارة عن قواعد وتمت الإزالة بالكامل بأبوتيج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.