ماليزيا تطالب ميتا بالاعتذار بعد حذف منشورات عن اغتيال إسماعيل هنية

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طالبت الحكومة الماليزية شركة ميتا بالاعتذار بعد حذف منشورات لرئيس الوزراء أنور إبراهيم حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذه الشركة أزالت منشورين له على فيسبوك وإنستجرام على صلة باغتيال هنية، الأربعاء. وقال أيضا إنه "يعتبر أن إجراءات ميتا تنطوي على تمييز، وغير عادلة، وتمثل اعتداء صارخاً على حرية التعبير"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكانت شركة ميتا التي تدير موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام قد حذفت منشورين لرئيس الوزراء الماليزي ينعي فيهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.