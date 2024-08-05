لبنان وكندا يشددان على ضرورة وقف التصعيد واللجوء للحلول السلمية

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، اتصالا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، جرى في خلاله البحث في الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شدد الوزيران على ضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى الحلول السلمية، وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701.

تلقى رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي اتصالا من وزيرة خارجية #كندا ميلاني جولي جرى في خلاله البحث في الوضع في #لبنان والتطورات في المنطقة.

وكان تشديد على ضرورة وقف التصعيد واللجوء الى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.#مجلس_الوزراء #pcm @melaniejoly — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 5, 2024

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في اغتيال هنية، وتعهدتا ومعهما حزب الله بالانتقام، ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن اغتيال هنية أو تنفها.