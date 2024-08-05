محافظ المنوفية: مستمرون في رفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم، جولة ميدانية ليلية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الرصف وتطوير الطرق، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل، رافقه نائبه محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية.

قال محافظ المنوفية، إننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتفقد أبو ليمون، أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بطريق شبين الكوم ـ شنوان بطول 2.6 كم، وذلك ضمن خطة الرصف والتطوير المتكاملة بقطاعات طريق شبين الكوم ـ طنطا، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة الأساس ورش طبقة البيتومين اللاصقة وجاري حاليا تنفيذ الطبقة السطحية، ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء وإزالة أية معوقات كونه طريق هام وحيوي.