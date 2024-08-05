إيمان خليف تتحدث عن تجربتها العصيبة في أولمبياد باريس: التنمر يمس كرامتي

قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إن «موجة المراقبة البغيضة» التي واجهتها خلال أولمبياد باريس 2024؛ بسبب المفاهيم الخاطئة حول جنسها «تمس كرامة الإنسان».

ودعت خليف إلى «وضع حد للتنمر على الرياضيين»، وذلك بعد أن تأثرت بشكل كبير بسبب ردود الفعل الدولية ضدها.

وتحدثت البطلة الجزائرية البالغة من العمر 25 عاما عن تجربتها العصيبة في العاصمة الفرنسية، خلال مقابلة مع وكالة «إس إن تي في»، شريك الفيديو لوكالة «أسوشيتد برس»، مساء الأحد.

وعبرت إيمان، المولودة في مدينة السوقر شمال غربي الجزائر، كذلك عن امتنانها للجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، على وقوفهما بقوة إلى جانبها بعد وضع الاتحاد الدولي للملاكمة العثرات في طريق مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية، منذ استبعادها من نزال الميدالية الذهبية في بطولة اتحاد السيدات في مارس 2023.

واقتربت إيمان خليف من أول ميدالية أولمبية للجزائر في الملاكمة منذ عام 2000، بعد فوزها على المجرية لوكا نا هارموني، في ربع نهائي الوزن المتوسط (66 كيلوجراما) السبت.

ومن المقرر أن تظهر إيمان في نزال نصف النهائي، الثلاثاء، أمام التايلندية جانجام سوانافينج، وفي حال فوزها ستخوض مباراة الميدالية الذهبية يوم الجمعة في رولان جاروس.

وتحولت الانتصارات التي حققتها إيمان، وكذلك التايوانية لين يو تينج، في حلبات الملاكمة إلى أكبر القصص خلال أولمبياد باريس، حيث تحولت الرياضيتان إلى موضوع نقاش في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم، الذي لم يخل من التنمر في الكثير من الحالات.