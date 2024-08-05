محافظ المنيا يقود حملة تموينية على مخابز أبوقرقاص

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فجر اليوم الاثنين، حملة تموينية مكثفة على مخابز قرى أبو قرقاص، بهدف ضمان جودة الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالمعايير الصحية والتموينية، حيث تم تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة بقريتي منسافيس وأبيوها، شملت "5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرا للبيع بأزيد من السعر المقرر، ومحضرا لتجميع بطاقات تموينية ذكية، ومحضرا لعدم الاحتفاظ بميزان صالح للاستخدام، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجن".

وركزت الحملة على التفتيش الفعلي للمخابز ومراجعة السجلات التموينية، حيث تم التأكد من توافر الدقيق بالكمية المحددة وضمان جودة الخبز المنتج، كما تم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المخابز.

وأكد كدواني، أهمية هذه الحملات في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الخبز المدعم بجودة عالية إلى جميع المستفيدين، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري في قرى ومدن المحافظة، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم أن وزارة التموين تعمل على تلبية احتياجات المواطنين وإتاحة السلع التموينية بوفرة وبأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط الأسواق ومكافحة التلاعب.

يأتي ذلك بحضور المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والرائد أحمد طلعت رئيس مباحث التموين، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، وحامد فخري رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.



