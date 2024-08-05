أمريكا تؤكد دعمها الصلب لإسرائيل وسط تهديدات بهجوم إيراني

تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأحد، وأكد له "الدعم الأمريكي الصلب" حال وقوع هجوم انتقامي من إيران، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وأفاد البنتاجون بأن الوزيرين ناقشا "تحركات وضع القوة" الأمريكية لتحسين حماية القوات وتعزيز قدرات الدفاع الإسرائيلية وردع التوترات في المنطقة.

وقال البنتاجون إن أوستن أعرب أيضا عن دعمه لوقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين داخل القطاع .

وتصاعدت التوترات في المنطقة عقب مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي ضوء التهديدات الأخيرة من إيران بشن هجوم على إسرائيل، فإنه من غير المؤكد متى وكيف يمكن أن يجري هذا الرد الانتقامي الذي تم التهديد به. وقد أشارت القيادة الإيرانية وحليفها حزب الله في لبنان مرارا إلى أنه خلال "الأيام القليلة القادمة".