وفاة 13 شخصا في كوريا الجنوبية جراء الحرارة الشديدة هذا العام

أفادت وكالة كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، بوفاة خمسة كوريين جنوبيين جراء الحرارة الشديدة خلال نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي عدد الوفيات هذا العام إلى 13 شخصا.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة أمس الأول السبت في مدينة جوانججو الواقعة جنوب غربي البلاد ومقاطعة جيونج سانج الشمالية، ويشتبه في أنهم أصيبوا بأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وكالة كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم العثور على رجلين في التسعينيات من العمر متوفيين أمس الأحد في مدينة سونتشيون أيضا نتيجة ما يُشتبه أنها أسباب تتعلق بارتفاع درجات الحرارة.

وترفع هذه الحالات إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بالحرارة هذا العام إلى 13 حالة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن كوريا الجنوبية تعاني من موجة حرارة قوية منذ أواخر الشهر الماضي بعد انتهاء موسم الأمطار الموسمية، من المتوقع أن تستمر موجة الحر الحالية لمدة 10 ايام أخرى على الأقل.