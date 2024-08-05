قاد المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس حى شبرا، شمال محافظة القاهرة، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والتموين والمتابعة الميدانية، للمرور على المخابز ومتابعة عمل منظومة الخبز ومراجعة وزن رغيف العيش، ومحاربة السوق السوداء، مشددًا على تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

ووجه عبدالنعيم، اليوم الاثنين، بمتابعة أعمال النظافة وتجريد الأرصفة من الأتربة ورفع الحواجز الأسمنتية والحديدية ومخلفات الرتش من شارع أحمد حلمى بنطاق حي شبرا للحفاظ على نظافة الشارع.

وشدد رئيس حى شبرا، على تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع أحمد بدوى وشارع أحمد حلمى؛ للحفاظ على الرقعة الخضراء، مؤكدًا إنشاء مشاتل جديدة ورفع كفاءة الحدائق حفاظاً على البيئة والارتقاء برونق وجمال شوارع محافظة القاهرة.