وزير الزراعة الأردني يقرر تقييد تصدير الطماطم

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قرر وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، تقييد تصدير محصول الطماطم تدريجياً وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قرر الوزير الأردني الاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي به وصولا إلى وقف التصدير بشكل تام، في حال استمرار انخفاض كميات الطماطم الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.

ويأتي القرار في إطار توفير منتج الطماطم بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي، وبناء على متابعة الوزارة لانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر الطماطم في الأسواق.

يُذكر أن انخفاض كميات الطماطم المستوردة للأسواق المركزية أدى إلى ارتفاع أسعارها، بسبب الانتقال بين فترات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع الوزارة الوصول إلى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف أغسطس الجاري، وانخفاض أسعارها قبل ذلك.



