لبنان: إرجاء زيارة بطريرك كاثوليكي إلى دير المخلص غدا بسبب الأوضاع

أعلنت أمانة سر الرئاسة العامة للرهبانية الباسيلية المخلصية في لبنان اليوم الاثنين، تأجيل زيارة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي إلى دير المخلص غدا الثلاثاء.

وقالت الأمانة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "نظرا للأوضاع الأليمة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، تم تأجيل زيارة غبطة أبينا البطريرك إلى دير المخلص، التي كانت مقررة في عيد دير المخلص غدا، إلى وقت لاحق يتم الإعلان عنه في حينه".

وأعربت عن أملها أن "يخرج لبنان وشعبه من هذه المحنة أقوى وأصلب"، متمنية من الجميع تفهم الظروف.