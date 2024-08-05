مشجع مغربي يسجل في شباك إسبانيا

اقتحم مشجع من جماهير منتخب المغرب ملعب مباراة منتخب بلاده الأولمبي أمام نظيره الإسباني، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

المغرب تواجه إسبانيا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، على ملعب فيلودروم، مساء اليوم، الإثنين.

ونزل مشجع من جماهير المغرب إلى ملعب المباراة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني 90+5، وسدد الكرة في شباك حارس مرمى إسبانيا الذي كان يستعد للعب الكرة.

تقدم المغرب في الشوط الأول عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن تعود إسبانيا في الشوط الثاني وتقلب تأخرها لفوز 2-1.

وكانت المباراة شهدت إصابة الأوزبكي إلجيز تانتاشيف، حكم المواجهة، في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعدما سقط إثر اصطدام غير متعمد من مدافع منتخب إسبانيا على قدم الحكم اليمنى.

واستكمل الحكم الرابع، السويدي جلين نيبيرج، المباراة بعد 5 دقائق من التوقف، فيما خرج الحكم الرئيسي متأثرًا بإصابته.

وينتظر منتخب إسبانيا في النهائي الفائز من مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الفرنسي في العاشرة من مساء اليوم، فيما تلتقي المغرب في مباراة المركز الثالث مع الخاسر من المباراة.