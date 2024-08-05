توقعات بهطول مزيد من الأمطار تلحق الضرر بسلة الحبوب في شمال شرقي الصين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على أجزاء من سلة الحبوب الواقعة شمال شرقي الصين، ما سيؤدي إلى الإضرار بإنتاج محاصيل مثل الذرة وفول الصويا، في أحدث خطر يهدد الإنتاج في البلاد.

وأفاد المركز، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق مقاطعتي جيلين ولياونينج خلال الأيام العشرة القادمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت تلك المناطق قد شهدت بالفعل فيضانات أعاقت نمو المحاصيل، كما أن هطول كميات كبيرة من الأمطار يهدد بانتشار الأمراض.

وتعد المنطقة الواقعة شمالي شرقي الصين، التي تضم أيضا مقاطعة هيلونجيانج ومنغوليا الداخلية، بمثابة المركز الرئيسي لإنتاج الذرة وفول الصويا في الصين، حيث تنتج أكثر من ربع إنتاج الحبوب.

وتواجه الصين هذا العام سلسلة من الأحداث المناخية المدمرة التي أضرت بالإنتاج الزراعي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في جفاف محاصيل بدءا من الأرز إلى القطن مما يؤثر على الإنتاج، في مناطق أخرى، منها أجزاء من شمالي وجنوبي الصين ومنطقة شينجيانج الواقعة شمال غربي البلاد.