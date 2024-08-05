وزير الدفاع الألماني يلتقي الرئيس الفلبيني في مانيلا

التقى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لإجراء محادثات حول تعزيز التعاون.

ومثل الاجتماع مع رئيس الدولة في العاصمة مانيلا اليوم الاثنين ختام الجولة التي بدأها الوزير الألماني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قبل أسبوع.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى توسيع اهتمامها بالشركاء في المنطقة. وتم الإعلان في مانيلا أمس الأحد عن إبرام اتفاق عسكري-سياسي يتعلق بتقديم الدعم في التدريبات والتعاون في مجال الأسلحة حتى نهاية هذا العام.

وفي عام 2022 فاز ماركوس الابن - نجل الرئيس السابق والديكتاتور فرديناند ماركوس - في الانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة، ليحل محل الرئيس المثير للجدل رودريجو دوتيرتي.

ووقعت صدامات متكررة في بحر الصين الجنوبي بين الفلبين والصين في السنوات الماضية. وإلى جانب قضايا جيوسياسية يتعلق الأمر بمناطق صيد الأسماك والمواد الخام مثل النفط والغاز الطبيعي وحرية الشحن البحري. وتزعم الصين عمليا السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله، بينما رفضت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي هذه الادعاءات.