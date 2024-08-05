شرطة بنجلاديش: مقتل 56 شخصا على الأقل في الاضطرابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر في شرطة بنجلاديش، اليوم الإثنين، بمقتل 56 شخصاً على خلفية الاضطرابات التي تضرب البلاد.

من جانبه، أمر رئيس بنجلاديش، في بيان بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

فيما دعا لاتحاد الأوروبي إلى انتقال سلمي نحو سلطة منتخبة ديمقراطيا في بنجلاديش.

وأثارت استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد من منصبها ومغادرتها البلاد هربا إلى الهند تفاعلا واسعا بالمنصات، بعد أن وصل المتظاهرون إلى مقر إقامتها في العاصمة دكا.

أثارت استقالة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد من منصبها ومغادرتها البلاد هربا إلى الهند تفاعلا واسعا بالمنصات، بعد أن وصل المتظاهرون إلى مقر إقامتها في العاصمة دكا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وطلب قائد الجيش وقار الزمان -الممسك بزمام السلطة حاليا- الشعب بأن يثق به، قائلا إن المؤسسة العسكرية ستعيد السلام للبلاد.

وكانت احتجاجات طلابية قد انطلقت الشهر الماضي بسبب تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات معينة، وتدخل الجيش بعدها لفرض النظام.