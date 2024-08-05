دبلوماسيون غربيون: نستعد لأيام من تبادل مكثف للضربات بين إيران وإسرائيل

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي عن دبلوماسيين غربيين قولهم إنهم يستعدون لأيام من التبادل المكثف للضربات بين إيران وإسرائيل، موضحين أن محاولات منع أو تأخير الرد الإيراني على اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل) هنية لن تنجح".

وأضاف الدبلوماسيون الغربيون أن "إيران أوضحت أنها إذا لم ترد فسيفسر ذلك كضعف، وسيسمح بمزيد من العمليات الإسرائيلية"، مشيرين إلى وجود "تشاؤم مطلق بين الدول الوسيطة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قوله إن "الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه"، مؤكداً "سيتلقى الكيان ردا قاصما"، في إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف سلامي، خلال مؤتمر صحفي، أنه "عندما يتلقى الصهاينة ردا قويا وقاصما سيعلمون أنهم مخطئون"، مشيرا إلى أن "عملية الوعد الصادق كانت عملية استثنائية ومهمة في قلب كيان يدعي القوة".

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر مطلعة، قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن الهجوم على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين.