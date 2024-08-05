محمية سامارا كارو بجنوب أفريقيا تطلق مسار الفهود

تطلق محمية سامارا كارو، وهي إحدى محميات حيوانات "الخمسة الكبار" في إيسترن كيب بجنوب أفريقيا، تجربة مسار الفهود (شيتا تريل) في سبتمبر القادم. وتقدم مغامرة المشي لمسافات طويلة التي تستمر ثلاثة أيام فرصة لاستكشاف المحمية التي تبلغ مساحتها 67 ألف فدان ذات المناظر الطبيعية والحياة البرية المتنوعة.

تشتهر سامارا بأنها واحدة من أفضل الأماكن في أفريقيا لمشاهدة الفهود البرية، وهو أكثر قط كبير معرض للخطر في القارة. ويمكّن مسار "شيتا تريل" الضيوف من الانغماس في النظام البيئي، والتعرف على جهود الحفاظ على الفهود وتتبع هذه المخلوقات مع المرشدين ذوي الخبرة، بحسب موقع ترافل ويكلي.

يوفر "شيتا تريل" مستوى معتدلا من المشي لمسافات طويلة، حيث تتراوح المسافات بين 10 إلى 15 كيلومترا يوميا. وسوف يمر الزوار بمناطق حيوية مختلفة، من الأراضي العشبية إلى الجبال، وسوف يقابلون مجموعة واسعة من الحياة البرية، بما في ذلك الخمسة الكبار (الأفيال ووحيد القرن والجاموس الأفريقي والأسود والفهود)، وكذلك قطعان واسعة من الظباء والحمير الوحشية وأكثر من 225 نوعا من الطيور.