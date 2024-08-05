ميقاتي: مستمرون في العمل لتجنيب لبنان أي مخاطر

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، الاستمرار في العمل لتجنيب لبنان أي مخاطر.

وقال ميقاتي، في كلمة خلال رعايته حفل اليوم في بعبدا في جبل لبنان: "نحن مصرون على الحياة لأن اليأس ممنوع، وسنستمر في تحمل مسئولياتنا والعمل لتجنيب البلد أي مخاطر".

ورعى ميقاتي حفل افتتاح وإطلاق "مختبر التحاليل الصيدلانية" بحضور وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، والصحة العامة فراس الأبيض، والزراعة عباس الحاج حسن وحشد من الشخصيات.

وارتفعت وتيرة التهديدات الأمنية في لبنان خلال الأيام الماضية، وحثت دول عربية وأجنبية رعاياها على مغادرة لبنان، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة. وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى لبنان، بسبب احتمالات تدهور الوضع الأمني في البلاد.