رفعت أستراليا، الاثنين، مستوى التهديد الإرهابي لديها إلى «محتمل» من «ممكن»، مشيرة إلى زيادة في الآراء المتطرفة في البلاد، ما أدى إلى زيادة احتمالات التخطيط لهجوم بري في الأشهر الاثني عشر المقبلة بنسبة تزيد على 50%.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إنه رفع مستوى التهديد في البلاد بناء على نصيحة من الأجهزة الأمنية، لكنه أضاف أنه لا يوجد تهديد وشيك بشن هجوم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «النصيحة التي تلقيناها هي أن المزيد من الأستراليين يعتنقون مجموعة أكثر تنوعاً من الأيديولوجيات المتطرفة، ومن مسئوليتنا أن نكون يقظين».

وخفضت أستراليا مستوى التهديد إلى «ممكن» في عام 2022، بعد ثماني سنوات من «محتمل».

وذكر مايك بيرجس مدير منظمة الأمن العام في أستراليا، وهي جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد، أن التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كانت عاملاً مساهماً في رفع مستوى التهديد.

وأشار إلى أن «الصراع أدى إلى تأجيج المظالم وتشجيع الاحتجاجات وتقويض التماسك الاجتماعي وتصاعد التعصب».

وشهدت أستراليا عدة هجمات عنيفة في الأشهر القليلة الماضية، وتم تصنيف بعضها على أنها ذات دوافع متطرفة.

وفي أبريل الماضي، قالت الشرطة الأسترالية، إن الهجوم بسكين على أسقف كنيسة آشورية وبعض أتباعه في سيدني كان عملاً إرهابياً يشتبه أنه تم بدافع التطرف الديني.



