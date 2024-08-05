السوداني: نعمل على استكمال بناء 3 مطارات دولية بتكلفة تتجاوز تريليون دينار عراقي

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية تعمل على استكمال بناء 3 مطارات في محافظات الناصرية والموصل وكربلاء بكلفة تزيد على تريليون دينار عراقي.

وأكد السوداني -خلال اجتماع مع كبار مساعديه لمتابعة مشاريع تأهيل وتطوير واستكمال المطارات الدولية في محافظات الناصرية والموصل وكربلاء على "أهمية هذه المطارات بوصفها مشاريع تنموية، ستعمل على رفع وتيرة التقدّم والفعالية في الاقتصاد العراقي وتيسّر الحركة الجوية داخليا وخارجيا"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن هذه المطارات ستعمل على "استقطاب الشركات والإسثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل مضافة ولابد من معالجة المعوقات وتسهيل عمل الشركات المنفذة مع التشديد على أهمية الإلتزام بالمواصفات والتصاميم الأساسية".

وشدد رئيس الحكومة العراقية "على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في اكمال مشاريع المطارات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، لأنها تمثل نافذة للعراق مع المنطقة والعالم ونحرص على الإستماع إلى كل المشاكل والمعوقات من أجل إتخاذ القرارات السريعة بشأنها".

وبحسب البيان فإن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار الناصرية الدولي /375كلم جنوبي بغداد/ والمنشآت الملحقة به بلغت نحو 368 مليار دينار وبسعة تصل إلى 750 ألف مسافر سنويا فيما بلغت التكلفة الكلية لتأهيل مطار الموصل الدولي/400 كلم شمالي بغداد/ 268 مليار دينار في حين بلغت الكلفة الكلية لمشروع مطار كربلاء الدولي/120 كلم جنوبي بغداد / 500 مليون دولار وبسعة تصل إلى 20 مليون مسافر سنويًا.