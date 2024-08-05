سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف المختار ولد أجاي، إن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني كلفه بتشكيل فريق حكومي ذي كفاءة وتجربة قادر على إنجاز برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به اليوم الاثنين بعد استقبال الرئيس له وتسليمه رسالة التكليف.

وأضاف أجاي " كلفني الرئيس باقتراح تشكيلة الحكومة الجديدة والزمني باقتراح فريق حكومي قادر على التطبيق الأمثل والمحكم للبرنامج الذي انتخبه على أساسه الشعب الموريتاني، في استحقاقات 29 حزيران/يونيو 2024، فريق حكومي متكامل، متجانس، ذو خبرة وتجربة وكفاءة".

وتابع " أؤكد أنني أقدر حجم المسؤولية وحساسية الظرف، وحجم التحدي ولن ندخر جهدا في أن نكون عند حسن ظن صاحب الفخامة".

و أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الجمعة/ السبت تعيين المختار ولد أجاي وزيرا أول (رئيس وزراء) وتم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان ولد أجاي وزيرا مديرا لديوان رئيس الجمهورية وسبق له تولي وزارة الاقتصاد والمالية في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز . وجاء تعيين ولد اجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال.

وأعيد انتخاب محمد ولد الغزواني رئيسا للجمهورية عقب انتخابات يوم 29 يونيو الماضي من الجولة الأولى.

وشكر ولد بلال في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية الغزواني على "الثقة" طيلة أربع سنوات.

ويتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019 وكان وزيرا للدفاع وقائدا لأركان الجيش.