البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد

أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يومي 13 و14 يونيو الماضي والمنشور اليوم أن أعضاء المجلس يرون أن اقتصاد اليابان يتعافى بوتيرة معتدلة رغم بعض المؤشرات على استمرار ضعف أداء الاقتصاد.

وأشار أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى استمرار تحسن أرباح الشركات في حين تزيد استثمارات الشركات في الأصول الثابتة بوتيرة بسيطة، إلى جانب وجود بعض المخاطر التي تشمل تراجع أداء بعض الاقتصادات الخارجية إلى جانب أسعار المواد الخام ونمو الأجور.

ويستقر معدل ارتفاع أسعار المستهلك في نطاق من 2 إلى 5ر2% مع ارتفاع توقعات التضخم في نفس النطاق تقريبا.

وخلال الاجتماع الذي نُشر محضره اليوم الاثنين قرر المجلس تأجيل تطبيع السياسة النقدية حيث قرر الأعضاء إعلان خطتهم المفصلة لتقليص مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية في الاجتماع التالي الذي عقد في يوليو الماضي. وقرر المجلس شراء سندات الخزانة وسندات الشركات وفقا لنفس القرار المتخذ في اجتماع مارس الماضي بأغلبية 8 اعضاء مقابل عضو واحد.