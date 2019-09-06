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رئيس وزراء بريطانيا يرفض بقوة السعي لتمديد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 10:51 م | آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 10:51 م

أعرب رئيس وزراء بريطانيا برويس جونسون، اليوم الخميس، عن رفضه الشديد للسعي إلى طلب تمديد جديد لأجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والمقرر حاليًا في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.

ويسعى نواب المعارضة في البرلمان البريطاني إلى دفع رئيس الحكومة إلى طلب تأجيل موعد الانسحاب من التكتل في إطار مذكرة جرت الموافقة عليها بالأمس تحول دون خروج البلاد من التكتل بلا اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

وقال جونسون:" أفضل الموت (على ذلك)".

واتهم جونسون جيريمي كوربين، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، العمال، بأنه جعل "إجراء انتخابات أمرا مستحيلا بالنسبة للشعب في هذه البلاد".

جاء ذلك في تصريحات متلفزة ألقاها جونسون بأكاديمية للشرطة، وقالت رئاسة مجلس الوزراء إنها موجهة إلى الناخبين.

وقال جونسون: "نريد إجراء انتخابات يوم 15 أكتوبر... لنمضي قدما في هذا الاتجاه".

وكان حزب العمال رفض مقترحًا قدمه رئيس الوزراء لمجلس العموم أمس الأربعاء بإجراء انتخابات مبكرة في الـ 15 من أكتوبر، مما حال دون حصول الحكومة على أغلبية الثلثين الضرورية للموافقة على مقترح جونسون.

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