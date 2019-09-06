لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس التعاون الخليجي تبحث التعاون العسكري المشترك



بحث لجنة الاستخبارات والأمن بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ 37 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض اليوم، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، ومديري هيئات الاستخبارات والأمن بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة، عددا من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالمجلس عبر - في كلمته خلال الاجتماع - عن شكره وتقديره لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون على متابعتهم ودعمهم الدائم للعمل والتعاون العسكري المشترك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها لجنة الاستخبارات خلال الاجتماع للخروج بنتائج وتوصيات بناءة تساهم في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك.

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة للجنة الاستخبارات والأمن ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.