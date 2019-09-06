حمدوك يعلن تشكيلة أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالبشير

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل أول حكومة في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أكد حمدوك أن الحكومة الجديدة ستبذل كل طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا من أعضاء الحكومة، وهم: الفريق أول جمال عمر لمنصب وزير الدفاع، وإدريس الطريفي وزيرا للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وفيصل محمد صالح وزيرا للإعلام، وإبراهيم أحمد البدوي للمالية، وأكرم على التوم للصحة، ونصر الدين عبدالباري لوزارة العدل، ومحمد الأمين التوم للتعليم، ومدني عبارس للتجارة والصناعة، وعادل علي إبراهيم وزيرا للطاقة والتعدين، وياسر عباس للري، وعثمان شريف للزراعة، ولينا الشيخ محجوب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وانتصار الزين وزيرة للتعليم العالي، وعمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي ونصر الدين مفرح وزيرا للأوقاف.

وتبقى وزارتان هما النقل والثروة الحيوانية والسمكية، حيث قال حمدوك: "نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق".

وعزا حمدوك التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة إلى الحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع السوداني والمرأة وأقاليم السودان في حمل الحقائب الوزارية.

وقال: "الوزراء الجدد في الحكومة الانتقالية سيبدأون عملهم فورا".

وستعمل الحكومة، التي تضم ثلاث وزيرات، بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي تبلغ مدته 39 شهرا والذي جرى التوقيع عليه الشهر الماضي من جانب المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأكد الخبير الاقتصادي المخضرم أن "مرحلة جديدة تبدأ في تاريخ السودان تحترم التنوع والاختلاف، وأن ألويات الحكومة الانتقالية وقف الحرب وبناء السلام المستدام".