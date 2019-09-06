الجيش الباكستاني:إسلام أباد منحت الوصول القنصلي للجاسوس الهندي بشروطها

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور إن الحكومة الهندية وافقت على شروط باكستان حول الوصول القنصلي للجاسوس الهندي "كولبوشان ياداف" المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام في باكستان بتهمة التجسس وتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية، وذلك متابعة لحكم محكمة العدل الدولية.

جاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور خلال مؤتمر صحفي عقده بإسلام آباد، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية.

وأضاف آصف غفور أن الهند رفضت الوصول القنصلي مسبقاً، لكنها - بعد ذلك - وافقت على خمسة شروط التي قدمتها باكستان، بما فيها تسجيل الفيديو للاجتماع، ولا سماح لأحد إلا من طاقم المفوضية العليا الهندية في باكستان لللقاء مع الجاسوس الهندي.