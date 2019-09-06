ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد إعلان استئناف المحادثات التجارية مع الصين

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الصين اعتزامها استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في بورصة نيويورك للأوراق المالية بأكثر من 400 نقطة أي أكثر من 1% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بأكثر من 1% في تعاملات اليوم.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "آبل" و"جوجل" و"إنتل" في مقدمة الأسهم الصاعدة على خلفية أنباء المحادثات التجارية.

وقد استقبلت سوق المال الأمريكية إعلان وزارة التجارة الصينية، بشكل إيجابي في أعقاب التراجع الكبير للأسهم خلال الفترة الماضية نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتبادل فرض الرسوم الإضافية على منتجات البلدين.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت يوم الأحد الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على سلع صينية مستوردة بقيمة 112 مليار دولار ومنها أجهزة تلفزيون وكتب وأحذية رياضية. وردت الصين بفرض رسوم تتراوح بين 5% و10% على كمية من السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار.