غرفة السياحة تحذر الشركات من تنفيذ رحلات عمرة خارج المنظومة الرسمية

حذرت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، أعضائها من تنفيذ رحلات لأداء مناسك العمرة تحت أي مسمى دون الالتزام بالنظام الإلكتروني الجديد، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة لقرارات الدولة "ممثلة في مجلس الوزارء ووزارة السياحة" التي تضمنت تنظيم الرحلات حصريًا من خلال البوابة الإلكترونية وبالمواعيد والآلية التي تقرها وزارة السياحة.

وأضاف الشاعر في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بقرارات الدولة وقيام الشركات بأي إجراء في نشاط العمرة للموسم الجديد ١٤٤١هـ دون الرجوع لوزارة السياحة أو الغرفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.

أوضح أن ذلك يأتي ضمن الضوابط الخاصة بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية، والتي يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتضمن البوابة إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة، وكذلك اعتماد كود مرجعي لكل معتمر يتم من خلال إنهاء إجراءاته داخل المنظومة.