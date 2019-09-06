مصادر: بنك الإمارات دبي الوطني يقترب من اختيار مديري طرح أسهم بقيمة ملياري دولار

قالت مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي، اقترب من إعلان اختيار بنكي "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" الأمريكيين لإدارة عملية طرح أسهم جديدة بقيمة ملياري دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك قد يشرك ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية "الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد" في إدارة عملية الطرح إلى جانب احتمال الاستعانة بعدد آخر من البنوك، مضيفة أن البنك لم يستقر نهائيًا على البنوك التي ستدير الطرح، وقد يتغير الوضع تماما خلال الأيام المقبلة.

كان بنك الإمارات دبي الوطني، قد اقترح في العام الماضي بيع كمية من أسهمه للمساعدة في تمويل صفقة الاستحواذ على بنك "دينيزبنك" التركي.

من ناحية أخرى، قال البنك الإماراتي اليوم إنه جمع 305 ملايين جنيه إسترليني (373 مليون دولار) من بيع حصة في شركة "نتورك إنترناشيونال هولدنجز" المسجلة في بورصة لندن. كما أعلنت إدارة البنك في وقت سابق من الأسبوع الحالي زيادة الحد الأقصى المسموح به لحصة الأجانب من أسهمه إلى 20% مقابل 5% فقط حاليا. وتحتاج إدارة البنك إلى موافقة الجمعية العمومية على هذا القرار حتى يدخل حيز التطبيق.