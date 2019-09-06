البنك الأهلي اليوناني يعيد دراسة بيع شركة «إثنيكي إنشورانس» للتأمين

قالت مصادر مطلعة إن البنك الأهلي اليوناني، عاد مجددًا لدراسة بيع حصة الأغلبية من أسهم شركة التأمين التابعة له "إثنيكي إنشورانس" بعد فشل مفاوضات بيعها إلى شركة صينية في العام الماضي.

وأضافت المصادر أن البنك اليوناني يتعاون في هذه الصفقة مع بنكي الاستثمار الأمريكيين "جولدمان ساكس جروب" و"مورجان ستانلي" وهما البنكان اللذان شاركا في المحاولة السابقة لبيع شركة التأمين. ومن المحتمل حصول البنك الأهلي اليوناني من هذه الصفقة على 500 مليون يورو (554 مليون دولار) بحسب المصادر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك الأهلي اليوناني يعتزم دعوة المشترين المحتملين إلى جلسات نقاش لعرض بيانات شركة التأمين عليهم خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى أن البنك يعتزم بيع حوالي 80% من أسهم شركة التأمين.

يذكر أن البنك يحاول بيع شركة "إثنيكي إنشورانس" منذ 2016 على الأقل عندما وافق بصورة مبدئية على بيع حوالي 75% من أسهمها إلى اتحاد شركات "كونسرتيوم" يضم "إكسن فاينانشال سيرفسز هولدنج" و"كالاموس فاميلي بارتنرز" عام 2017 مقابل 718 مليون يورو.

وانهارت الصفقة بعد حدوث انقسام بين الشركاء. وفي 2018 دخل البنك اليوناني في مفاوضات مع شركة "جونجباو جروب" الصينية لبيع شركة التأمين لكن المحادثات انتهت بعد عدة أشهر بسبب فشل الجانبين في الوصول إلى اتفاق.

كان البنك الأهلي اليوناني قد تعهد ببيع شركة التأمين كجزء من خطة إعادة الهيكلة التي اتفق عليها مع المفوضية الأوروبية لتعزيز تدفقاته المالية في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.